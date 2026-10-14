यूपी: केशव मौर्य बोले- जनता साइकिल पंचर कर खिलाएगी कमल, सपा-कांग्रेस का होगा सफाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 06:17 PM IST
सार
डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही सभी 11 स्नातक-शिक्षक एमएलसी सीटें जीतने का दावा किया।
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विस्तार
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर परिवारवाद और अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और प्रदेश में मुख्यमंत्री पद भी 2047 तक खाली नहीं होगा।
एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने दावा किया कि आगामी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी।
अखिलेश यादव के उन्हें 'स्टूल मंत्री' कहने संबंधी सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह अपमान का जवाब उनकी भाषा में नहीं देंगे। आरएसएस के संस्कारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। जनता साइकिल पंचर करके कमल खिलाएगी। उन्होंने सपा और कांग्रेस को परिवार के इशारे पर चलने वाली पार्टियां बताते हुए कहा कि भाजपा में प्रत्याशियों का फैसला संगठन और संसदीय बोर्ड की प्रक्रिया के तहत होता है।
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एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने दावा किया कि आगामी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी।
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अखिलेश यादव के उन्हें 'स्टूल मंत्री' कहने संबंधी सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह अपमान का जवाब उनकी भाषा में नहीं देंगे। आरएसएस के संस्कारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। जनता साइकिल पंचर करके कमल खिलाएगी। उन्होंने सपा और कांग्रेस को परिवार के इशारे पर चलने वाली पार्टियां बताते हुए कहा कि भाजपा में प्रत्याशियों का फैसला संगठन और संसदीय बोर्ड की प्रक्रिया के तहत होता है।
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