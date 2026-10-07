कानपुर: खेत की रखवाली कर रहे युवक को सांप ने डसा, मौत से मचा कोहराम

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बिधनू के भवानीपुर गांव निवासी आकाश सिंह (21) सोमवार रात गांव के बाहर छोटे भाई गोलू के साथ खेत की रखवाली कर रहा था। रात करीब 10:30 बजे आकाश के पैर में किसी जीव के काटने से तेज दर्द हुआ। उसने पास में सो रहे छोटे भाई को जगाया। भाई ने टॉर्च जलाकर देखा तो चारपाई के पास सांप घूम रहा था। शोर सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे डंडों से पीटकर सांप को मार डाला। परिजन आकाश को बिधनू सीएचसी ले गए, जहां से उसे हैलट रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।