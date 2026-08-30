कानपुर: नशे में विवाद के बाद युवक ने फंदा लगा की खुदकुशी, मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 30 Aug 2026 11:27 PM IST
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रावतपुर में आदर्शनगर रावतपुर गांव निवासी अन्नू सिंह (35) ने शनिवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार रात में वह शराब के नशे में घर पहुंचे तो परिजन से विवाद हो गया। इसके बाद वह कमरे में चले गए। जब मां कमरे में बुलाने पहुंचीं तो बेटे का शव फंदे से लटका देख चीख पड़ीं। अन्नू सिंह एक निजी कंपनी में काम करते थे। परिवार में मां नीलम और बहन शानू हैं। पिता गोविंद की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी है। परिजन के मुताबिक अन्नू शराब पीने के आदी थे। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि जांच कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
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