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कानपुर: कम्युनिटी सेंटर के बाहर मिला महिला का शव, माथे पर चोट के निशान, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, जांच शुरू

Thu, 08 Oct 2026 12:23 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:23 PM IST
सार

Kanpur News: कल्याणपुर स्थित कम्युनिटी सेंटर के बाहर बुधवार देर रात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के माथे पर चोट का निशान था। शुरुआती जांच में पुलिस को हार्ट अटैक आने के बाद गिरने से माथे पर चोट लगने की आशंका है।

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Kanpur Womans body found outside community center injury marks on forehead suspected heart attack
कल्याणपुर थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में बर्रा के जरौली निवासी महिला का बुधवार रात कल्याणपुर स्थित कम्युनिटी सेंटर के बाहर शव मिला। इलाकाई लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के माथे पर चोट का निशान था। पुलिस उसे नजदीकी सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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महिला के पास मिले हैंड बैग में आधार, तीन पैन कार्ड और चार डेबिट-क्रेडिट कार्ड थे। आधार में नाम कंचन सिंह और पता लखनऊ के जानकीपुरम का है। बैग में कन्नौज की रोडवेज बस की दो टिकट भी मिलीं। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि महिला की शिनाख्त कंचन सिंह के रूप में हुई है।

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महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस
पति का निधन हो चुका है। एक बेटा प्रखर है, जो मथुरा से बीसीए कर रहा है। महिला यहां क्या करने आई थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। प्राथमिक जांच में हृदय गति रुकने से जमीन पर गिरने के कारण माथे पर चोट लगने की आशंका है। पुलिस महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है।

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