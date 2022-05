{"_id":"6281d4849c721b1734528a6e","slug":"kanpur-weather-update-heat-breaks-record-of-12-years-mercury-near-45-degrees","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Weather Update: आसमान से बरसी आग और टूटा 12 सालों का रिकॉर्ड, पारा 45 डिग्री के पास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 16 May 2022 10:06 AM IST