कानपुर: अपस्टार्ट से नए स्टार्टअप के बिजनेस आइडिया को मिलेगी राह, आईआईटी की ओर से हो रहा आयोजन

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आईआईटी कानपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अनुसार अपस्टार्ट पारंपरिक स्टार्टअप प्रतियोगिताओं से अलग है। इसमें स्क्रीनिंग के दौरान संस्थापकों को विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और आमने-सामने मेंटरशिप का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने बिजनेस प्लान को और बेहतर कर सकेंगे। प्रतियोगिता का पहला चरण 10 अक्तूबर को दिल्ली में होगा। इसके लिए स्क्रीनिंग एक से तीन अक्तूबर तक चलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। फिर बंगलूरू और हैदराबाद में 24 अक्तूबर को चरण आयोजित होंगे। इन शहरों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर और स्क्रीनिंग 16 से 18 अक्तूबर तक होगी। मुंबई में पांच दिसंबर को प्रतियोगिता होगी, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे और स्क्रीनिंग 28 से 30 नवंबर तक होगी।