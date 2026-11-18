कानपुर: मवेशी काटकर फेंकने पर बवाल, पूर्व विधायक के नेतृत्व में हंगामा, चौकी इंचार्ज निलंबित, दो हिरासत में
Kanpur News: रेलबाजार थाना क्षेत्र स्थित आजाद पार्क में मवेशी को काटकर उसके अवशेष छावनी के टचिंग ग्राउंड में फेंक दिए गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
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कानपुर के रेलबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद पार्क में एक मवेशी को काटकर उसके अवशेष छावनी के टचिंग ग्राउंड में फेंके जाने की घटना से बुधवार को इलाके में भारी आक्रोश और तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।
हंगामे और तनावपूर्ण स्थिति की जानकारी पाकर एसीपी कैंट समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर शांत कराया और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे घटना के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।
चौकी इंचार्ज पर गिरी निलंबन की गाज
इस गंभीर मामले में क्षेत्र में गश्त और निगरानी में लापरवाही बरतने को लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर फेंथफुलगंज चौकी इंचार्ज विकास शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है।