कानपुर: ‘शुद्ध ही शुभ है अभियान’, ऑनलाइन स्टोर्स पर खाद्य विभाग का छापा, टीम ने भरे 15 नमूने, भेजे गए लैब

त्योहारों में व्रत के सामान की ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सावधान रहें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के स्टोर और वेयरहाउस पर छापा मारा तो, भंडारण से लेकर साफ-सफाई तक में खामियां मिलीं। कहीं जंग लगे रैक तो कहीं खाद्य-अखाद्य समान साथ मिला। बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

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संदेह के आधार पर कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, मूंगफली, छुहारा और शहद समेत खाद्य पदार्थों के 15 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर 14 और 15 अक्तूबर को चलाए गए अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित स्टोर और वेयरहाउस की जांच की। निरीक्षण में कुछ प्रतिष्ठानों पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मिले।