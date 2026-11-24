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उनकी निशानदेही पर चोरी का मोबाइल फोन, टैबलेट और बर्तन आदि बरामद किए। डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि सोमवार देर रात बर्रा एक निवासी सौरभ नागर के घर से बकरे चुराए थे। सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि वह हरियाणा में नौकरी करता था, जबकि शेखर मोबाइल कंपनी में काम करता था। नौकरी छूटने के बाद दोनों चोरी करने लगे थे। प्रदीप पर पहले से एक और शेखर पर दो प्राथमिकी दर्ज हैं। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

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बर्रा में नौकरी छूटने दो दोस्त मिलकर बकरा चोरी के साथ घरों से माल पार करने लगे। दोनों ने पूर्व में एक घर से माल पार करने के साथ बकरा चुराया, हालांकि खटपट की आवाज सुन परिवार जग गया। यहीं पर दोनों की फुटेज सीसी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार को बर्रा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान गुजैनी निवासी शेखर ठाकुर उर्फ वैभव सिंह और बर्रा विश्वबैंक के एच-ब्लाॅक निवासी प्रदीप कश्यप के रूप में हुई है।