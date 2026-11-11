कानपुर: 40 साल से फरारी काट रहे सगे भाई गिरफ्तार, हत्या के प्रयास में थे वांछित, हुलिया बदलकर दे रहे थे चकमा

कानपुर में रेलबाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास में करीब 40 साल से फरारी काट रहे सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सगे भाई हुलिया बदलकर फरारी काटने के साथ पुलिस को गच्चा दे रहे थे। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि वर्ष 1985 में गोपाल नगर निवासी शेर सिंह उर्फ गुड्डू व उसके भाई अमर सिंह उर्फ सुरेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं मेंं रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी सगे भाई हुलिया बदलकर काफी समय से फरार चल रहे थे। साथ ही पुलिस को कई बार गच्चा भी दे चुके हैं। इधर, दीपावली त्योहार में घर आए आरोपी भाइयों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भाई दाढ़ी और मूंछ बढ़ाकर चकमा दे रहे थे।

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