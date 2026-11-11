Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Two brothers absconding for 40 years arrested they were wanted for attempted murder

कानपुर: 40 साल से फरारी काट रहे सगे भाई गिरफ्तार, हत्या के प्रयास में थे वांछित, हुलिया बदलकर दे रहे थे चकमा

Wed, 11 Nov 2026 02:36 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 11 Nov 2026 02:36 PM IST
सार

Kanpur News: रेलबाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में करीब 40 साल से फरार चल रहे दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हुलिया बदलकर और दाढ़ी-मूंछ बढ़ाकर पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे, जो दीपावली पर घर आने पर धरे गए।

विज्ञापन
Kanpur Two brothers absconding for 40 years arrested they were wanted for attempted murder
रेल बाजार थाना, कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में रेलबाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास में करीब 40 साल से फरारी काट रहे सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सगे भाई हुलिया बदलकर फरारी काटने के साथ पुलिस को गच्चा दे रहे थे। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि वर्ष 1985 में गोपाल नगर निवासी शेर सिंह उर्फ गुड्डू व उसके भाई अमर सिंह उर्फ सुरेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं मेंं रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी सगे भाई हुलिया बदलकर काफी समय से फरार चल रहे थे। साथ ही पुलिस को कई बार गच्चा भी दे चुके हैं। इधर, दीपावली त्योहार में घर आए आरोपी भाइयों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भाई दाढ़ी और मूंछ बढ़ाकर चकमा दे रहे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed