कानपुर हादसा: हाईवे पर ट्रक ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, पलक झपकते ही पलटा, दो युवक गंभीर घायल, सीएचसी में भर्ती

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर फत्तेपुरवा मोड़ के पास बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा पलट गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना महाराजपुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सरसौल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायलों की पहचान पतारी गांव निवासी शिवराज पुत्र गोपी और शुभम पुत्र देवीप्रसाद के रूप में हुई है।