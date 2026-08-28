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कानपुर: जाजमऊ गंगापुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक, आठ टांके लगे

Fri, 28 Aug 2026 09:27 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 09:27 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ थानाक्षेत्र के जाजमऊ गंगापुल पर शुक्रवार शाम चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ट्रैवल एजेंसी संचालक युवक घायल हो गया।

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Kanpur: Travel Agency Operator Injured After Getting Entangled in Chinese Manjha on Jajmau Ganga Bridge
चाइनीज मांझे से युवक घायल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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युवक रक्षाबंधन पर उन्नाव में अपनी मां से राखी बंधवाकर बाइक से कानपुर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक मांझा उसके सामने आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में युवक के शरीर पर गंभीर कट लग गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान घायल युवक को आठ टांके लगाए गए।

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घटना के बाद एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में व्यस्त गंगापुल पर चाइनीज मांझे से युवक के घायल होने की घटना ने राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

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