कानपुर: जाजमऊ गंगापुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक, आठ टांके लगे

युवक रक्षाबंधन पर उन्नाव में अपनी मां से राखी बंधवाकर बाइक से कानपुर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक मांझा उसके सामने आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में युवक के शरीर पर गंभीर कट लग गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान घायल युवक को आठ टांके लगाए गए।

विज्ञापन