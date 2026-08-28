कानपुर: जाजमऊ गंगापुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक, आठ टांके लगे
Kanpur News: जाजमऊ थानाक्षेत्र के जाजमऊ गंगापुल पर शुक्रवार शाम चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ट्रैवल एजेंसी संचालक युवक घायल हो गया।
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युवक रक्षाबंधन पर उन्नाव में अपनी मां से राखी बंधवाकर बाइक से कानपुर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक मांझा उसके सामने आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में युवक के शरीर पर गंभीर कट लग गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान घायल युवक को आठ टांके लगाए गए।
घटना के बाद एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में व्यस्त गंगापुल पर चाइनीज मांझे से युवक के घायल होने की घटना ने राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।