कानपुर: छठ पर्व पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, आज दोपहर दो बजे से भारी-मध्यम वाहनों के प्रवेश पर रोक, चेक करें रूट

कानपुर शहर में छठ पर्व के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। इसके तहत रविवार दोपहर दो बजे से सोमवार तक गंगा बैराज, पनकी और बर्रा की ओर मध्यम और भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। डायवर्जन इस प्रकार लागू किया गया है....

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