कानपुर: घाटमपुर में नो यूपीआई डे पर व्यापारियों का प्रदर्शन, स्कैनरों पर चिपकाया काला टेप, गूंजे जोरदार नारे

कानपुर के घाटमपुर में यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर के विरोध में शुक्रवार को कस्बे के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही दुकानों के स्कैनर पर काला टेप लगाकर नो यूपीआई डे मनाया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के आह्वान पर कस्बे समेत क्षेत्र में सभी व्यापारियों ने सुबह से ही यूपीआई स्कैनरों पर काला टेप चिपका दिया।

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वहीं, आज यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं होगा का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद व्यापारियों ने कस्बे की दीना मार्केट में हाथों में नारे लिखी तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला मंत्री ललित सोनी ने कहा कि आज बाजारों में सिर्फ नकद लेनदेन किया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि खरीदारी के लिए बाजार निकलते समय नकदी साथ लेकर आएं।