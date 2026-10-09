कानपुर: 57वीं जीएसटी काउंसिल के फैसलों से गदगद कारोबारी, बोले- खत्म होगा उत्पीड़न और भय, बढ़ेगा विश्वास

कानपुर में जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में हुई बैठक में जीएसटी सुधारों पर लिए गए निर्णयों का शहर के उद्यमियों और व्यापार संगठनों ने स्वागत किया है। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी में सुधार होने से कारोबारी माहौल बनेगा। साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी। छोटे कारोबारियों को नोटिसों से मुक्ति मिल सकेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी अधिकारियों से गिरफ्तारी की शक्ति वापस लेने या सीमित करने, 10 हजार या इससे कम मौद्रिक सीमा वाले मामलों में नोटिस जारी न किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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इसके अलावा जीएसटी चोरी के आपराधिक मामले शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल और कानपुर कपड़ा कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलाटी का कहना है कि गिरफ्तारी की शक्ति वापस लेने से विभागों की मनमानी कम होगी। कारोबारी और व्यापारियों का उत्पीड़न खत्म हो सकेगा। सुधारों में अभियोजन का दायरा सीमित करने की बात है ताकि वर्गीकरण, मूल्यांकन और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सामान्य विवादों में आपराधिक कार्रवाई न हो।