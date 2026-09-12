फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Trader submit memorandum to Divisional Commissioner demand implementation of one time settlement scheme

कानपुर: व्यापारियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, ओटीएस योजना लागू करने की मांग, इन समस्याओं का भी जिक्र

Sat, 12 Sep 2026 12:33 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 12 Sep 2026 12:33 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कपिल सब्बरवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जीएसटी पूर्व के वैट व सेल्स टैक्स नोटिसों से राहत दिलाने और एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की।

विज्ञापन
Kanpur Trader submit memorandum to Divisional Commissioner demand implementation of one time settlement scheme
जानकारी देते व्यापार मंडल के पदाधिकारी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कपिल सब्बरवाल की अगुवाई में व्यापारियों ने शुक्रवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने जीएसटी लागू होने से पहले के वैट और सेल टैक्स के पुराने मामलों के नोटिस भेजने की समस्या बताई। कहा कि कई मामलों में मूल कर अथवा डिमांड बहुत कम थी, लेकिन वर्षों के ब्याज व अन्य दस्तावेजों के कारण आज वही धनराशि अत्यधिक बढ़ गई है।

विज्ञापन


विज्ञापन



वर्षों पुराने मामलों में पुराने रिकॉर्ड बिल एवं दस्तावेज उपलब्ध कराना भी व्यापारियों के लिए कठिन है। ऐसे में इस तरह के मामलों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत अथवा एकमुश्त समाधान योजना व्यवस्था लागू की जाए। इस मौके पर रणजीत सिंह, अजय सराफ, सौरभ गुप्ता, अनुज जायसवाल, नितिन छाबड़ा, राकेश भाटिया, संजय दुग्गल, रणवीर सिंह, राजीव मेहता, गोपाल बाजपेई आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed