फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Three institutions receive grants for clinical trial units research facilities to improve

कानपुर: तीन संस्थानों को मिली क्लिनिकल ट्रायल यूनिट की ग्रांट, सुधरेगी शोध सुविधाएं, ये संस्थान है शामिल

Thu, 15 Oct 2026 02:58 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 02:58 PM IST
सार

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च और शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट पहल के तहत प्रदेशभर के 13 संस्थानों का चयन किया गया है, जिनमें अकेले कानपुर के तीन प्रमुख संस्थान शामिल हैं। इस वित्तीय मदद से इन संस्थानों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक शोध सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
Kanpur Three institutions receive grants for clinical trial units research facilities to improve
जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीयू) ग्रांट पहल में कानपुर के तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का चयन हुआ है। इनमें जेके कैंसर संस्थान, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल की ओर से प्रदेशभर के चिकित्सा संस्थानों से क्लिनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापित करने या मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में शोध की क्षमता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित रेगुलेटरी मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देना है।

विज्ञापन
Trending Videos

Kanpur Three institutions receive grants for clinical trial units research facilities to improve
एलपीएस कार्डियोलॉजी - फोटो : amar ujala

ये संस्थान है शामिल
इस पहल के तहत प्रदेश के कुल 13 संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें कानपुर के तीन संस्थानों के अलावा एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, एएसएमसी बुलंदशहर, एएसएमसी अयोध्या, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा और एसजीपीजीआई लखनऊ शामिल हैं।

विज्ञापन

Kanpur Three institutions receive grants for clinical trial units research facilities to improve
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज - फोटो : amar ujala

ई-मेल से भी भेजी गई है सूचना
ग्रांट मिलने से चयनित संस्थानों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े बुनियादी ढांचे और शोध सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। ग्रांट के स्वीकृति आदेश यूपीआईएमआरएएस पोर्टल के ग्रांट सेक्शन पर उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को इसकी सूचना ई-मेल से भी भेजी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed