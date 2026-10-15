कानपुर: तीन संस्थानों को मिली क्लिनिकल ट्रायल यूनिट की ग्रांट, सुधरेगी शोध सुविधाएं, ये संस्थान है शामिल

उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीयू) ग्रांट पहल में कानपुर के तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का चयन हुआ है। इनमें जेके कैंसर संस्थान, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

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उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल की ओर से प्रदेशभर के चिकित्सा संस्थानों से क्लिनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापित करने या मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में शोध की क्षमता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित रेगुलेटरी मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देना है।