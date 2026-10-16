कानपुर: महाराजपुर में चोरों का आतंक, बंद मकान से नकदी-जेवरात पार, कंपोजिट स्कूल के किचन को भी बनाया निशाना

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में सर्दी शुरू होते ही छुटभैया चोर सक्रिय हो गए हैं। थाना क्षेत्र में चोरी की दो घटनाओं से हड़कंप मचा है। पहली घटना मदारपुर गांव की है। अमित शुक्ला पुत्र स्व. जगत नारायण शुक्ला ने बताया कि वह बुधवार को परिवार के साथ बहन पूजा मिश्रा के घर कानपुर गए थे। शुक्रवार को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। चोर सात हजार रुपये नकद के साथ गले का हार, चेन, पायल, झुमके और बच्चों के जेवरात चोरी कर ले गए है।

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वहीं, दूसरी घटना पुरवामीर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय की है, जहां पर चोरों ने किचन का ताला तोड़कर दो गैस सिलेंडर, बर्तन और राशन तक समेट लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय का एक दर्जन से अधिक बार ताला तोड़ा जा चुका है और हर बार किचन को ही निशाना बनाया जाता है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि मामले संज्ञान में हैं। जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं, दूसरी घटना पुरवामीर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय की है, जहां पर चोरों ने किचन का ताला तोड़कर दो गैस सिलेंडर, बर्तन और राशन तक समेट लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय का एक दर्जन से अधिक बार ताला तोड़ा जा चुका है और हर बार किचन को ही निशाना बनाया जाता है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि मामले संज्ञान में हैं। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

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