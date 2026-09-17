कानपुर: ‘शोर मचाना पड़ा भारी’, घर में घुसे चोर ने वृद्धा को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में तोड़ा दम, जांच शुरू

कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक घर में अकेली रह रही एक वृद्ध महिला को चोरी का विरोध करना भारी पड़ गया। बेखौफ चोर ने पकड़े जाने के डर से वृद्धा की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के शांति नगर में वृद्ध महिला घर में अकेली रहती थीं। बीती रात जब वह सो रही थीं, तभी एक शातिर चोर चोरी की नीयत से उनके घर में दाखिल हो गया। आहट पाकर जैसे ही वृद्धा की आंख खुली, उन्होंने चोर को देख लिया और तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया।