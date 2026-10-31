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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur theft at wholesale grocery store thieves making off with 10 lakh in cash and goods worth 11.50 lakh

कानपुर: होलसेल किराना स्टोर में बड़ी चोरी, शटर-दरवाजा तोड़कर घुसे शातिर, 10 लाख नगदी सहित 11.50 लाख का माल पार

Sat, 31 Oct 2026 01:08 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 31 Oct 2026 01:08 PM IST
सार

Kanpur News: विजयनगर चौराहे के पास स्थित एक होलसेल किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 10 लाख रुपये की नकदी और 1.50 लाख कीमत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे, तो घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची काकादेव थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य जुटाए।

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Kanpur theft at wholesale grocery store thieves making off with 10 lakh in cash and goods worth 11.50 lakh
घटना का सीसीटीवी वीडियो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में विजयनगर चौराहे के पास स्थित किराना की होलसेल दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर 10 लाख की नगदी सहित 11.50 लाख का माल पार कर दिया। सुबह व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसी कैमरे चेक किए, तो देर रात करीब दो बजकर 20 मिनट ओर बाइक से तीन संदिग्ध आते हुए व दो ताला तोड़ कर अंदर घुसते हुए कैद हुए।

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विजयनगर सब्जी मंडी निवासी ज्ञानेंद्र सिंह की विजयनगर चौराहे के पास विमला प्रोविजन स्टोर के नाम से किराने की होलसेल दुकान है। ज्ञानेंद्र के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 पर दुकान बंद की थी। सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो शटर के बगल के गेट के ताले टूटे मिले। अंदर पहुंचे, तो काउंटर में रखी 10 लाख की नगदी, आधा किलो चांदी के सिक्के, सिगरेट के पैकेट समेत अन्य माल गायब था।

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मुख्य सड़क पर चोरी से रात्रि गस्त के दावे धड़ाम
सूचना पर काकादेव पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची। काकादेव थाने के अतिरिक्त प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया की पुलिस जांच में जुटी है। जल्द खुलासा किया जाएगा। चोरों ने जहां पर घटना को अंजाम दिया वह व्यस्त सड़क है रात में पुलिस की गस्त भी होती है इसके बावजूद चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया।

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