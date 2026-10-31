कानपुर: होलसेल किराना स्टोर में बड़ी चोरी, शटर-दरवाजा तोड़कर घुसे शातिर, 10 लाख नगदी सहित 11.50 लाख का माल पार

कानपुर में विजयनगर चौराहे के पास स्थित किराना की होलसेल दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर 10 लाख की नगदी सहित 11.50 लाख का माल पार कर दिया। सुबह व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसी कैमरे चेक किए, तो देर रात करीब दो बजकर 20 मिनट ओर बाइक से तीन संदिग्ध आते हुए व दो ताला तोड़ कर अंदर घुसते हुए कैद हुए।

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विजयनगर सब्जी मंडी निवासी ज्ञानेंद्र सिंह की विजयनगर चौराहे के पास विमला प्रोविजन स्टोर के नाम से किराने की होलसेल दुकान है। ज्ञानेंद्र के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 पर दुकान बंद की थी। सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो शटर के बगल के गेट के ताले टूटे मिले। अंदर पहुंचे, तो काउंटर में रखी 10 लाख की नगदी, आधा किलो चांदी के सिक्के, सिगरेट के पैकेट समेत अन्य माल गायब था।