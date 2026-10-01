कानपुर: ट्रेन की चपेट में जान गंवाने वाले बुजुर्ग की शिनाख्त, जीआरपी ने शव का कराया पोस्टमॉर्टम

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कल्याणपुर थाने से चंद कदम दूर 28 सितंबर को काम से निकले बुजुर्ग लाखन (72) की चपेट में आने से मौत हो गई थी। परिजन दो दिन तक उनकी तलाश करने के बाद 30 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंचे तो उन्हें हादसे की जानकारी हुई। परिवार में पत्नी रजोली, दो बेटे सोनू, विजय, बेटी वंदना, संगीता हैं। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग को कम सुनाई देता था। जीआरपी अनवरगंज ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया।