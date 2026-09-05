कानपुर: प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा कल, 21 केंद्रों पर 8883 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कानपुर में यूपी प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 में नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छह सितंबर को जिले के 21 केंद्रों पर 8883 अभ्यर्भी परीक्षा देंगे। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में प्रवेश से लेकर प्रश्नपत्र खोलने और ओएमआर सील करने तक की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी

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प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच के अलावा बायोमीट्रिक और आइरिस स्कैनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। प्रश्नपत्रों के गोपनीय ट्रंक को परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले खोला जाएगा।