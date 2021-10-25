Kanpur News: राज्य स्तरीय बैडमिंटन के लिए कानपुर की टीम चयनीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:06 AM IST
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कानपुर। गाजियाबाद में सात से नौ सितंबर को राज्य स्तरीय सब-जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। कानपुर मंडल के बालक और बालिका टीम का चयन ट्रायल गुरुवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुआ। यहां 70 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियाें के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया गया। ट्रायल बैडमिंटन कोच रमेश यादव की देखरेख में हुआ।बालक टीम में पार्थ जौहरी, शौर्य सिंह, सार्थक पांडेय, हम्माद खान, अथर्व श्रीवास्तव और विराज उपाध्याय शामिल हैं। वहीं बालिका टीम में प्रिषा तिवारी, चैतन्या, काव्या, रितिका, गार्गी चौहान और प्रिया गुप्ता को जगह मिली है। (संवाद)