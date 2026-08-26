Kanpur News: मंडलीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए कानपुर की टीम चयनित

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अंडर-17 बालक वर्ग में अरहम जाफरीन, वजान अहमद, शिवांशु कुमार, वंश, कृष्णा वर्मा, आयुष वर्मा, शिवम, उत्कर्ष प्रजापति, शुभासू कुमार, रोहन, मो. आलिफ, नावेद खान, मो. यासीन, अरसलान और मो. अजहर को टीम में जगह मिली।अंडर-19 बालक वर्ग में अंशु कुमार, कार्तिक, मो. उवैश अंसारी, अब्दुल लतीफ, मो. अदनान, अहमद फजील, अराफात लईक, मो. शान, मो. जैद, मो. शाद, अबू हुरैश, कार्तिकेय पाल, मो. अरशद, अरसियान अहमद, निजामुद्दीन और कार्तिक कुशवाहा शामिल हैं।अंडर-19 बालिका वर्ग में सेजल साहू, प्रियांशी साहू, स्वीटी गुप्ता, अनामिका यादव, एंजल साहू, खुशी कौर, तृप्ति वर्मा, अंजलि गोस्वामी, महक, अंशिका, पूर्णिमा, अनन्या वाजपेयी, अनन्या दूबे, मान्या वर्मा, वैष्णवी, साक्षी, श्रेया, दिव्यांशी गुप्ता को चुना गया।अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में दृष्टि, प्रतिभा, सानिया सिंह, मिली और मुस्कान को चुना गया है। मुख्य अतिथि हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आजिम हुसैन, जिला क्रीड़ा सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, डॉ. मजीत सिंह, विकास दीक्षित, कल्पना अग्निहोत्री, नीता त्रिपाठी, मोनिका सिंह, आयोजन सचिव सैय्यद सऊद अली आदि मौजूद रहे।