कानपुर: स्वाइन फ्लू का एक और डेंगू के तीन नए रोगी मिले, बरतें सावधानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 20 Sep 2026 10:56 PM IST
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शहर में स्वाइन फ्लू और डेंगू बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी स्वाइन फ्लू का एक और डेंगू के तीन मामले जूही, तिलकनगर, नौबस्ता में मिले। अब डेंगू के कुल रोगियों की संख्या 114 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ये सभी मामले निजी प्रयोगशालाओं में की गई जांच रिपोर्ट के हैं। इसके बाद नगर निगम और स्वास्थ्य टीमों को प्रभावित इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। 75 वर्षीय रोगी की प्राइवेट लैब में जांच हुई जिसमें रोगी में एचवन-एनवन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या अगस्त से अब तक 43 हो गई है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों के मरीजों में वृद्धि देखी जा रही है।
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