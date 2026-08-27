Kanpur News: यूपी टी-20 लीग में कानपुर सुपरस्टार्स की छठी हार
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:31 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:31 AM IST
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कानपुर। यूपी टी-20 लीग के चौथे सत्र में आदर्श सिंह की नाबाद 101 रन की पारी भी कानपुर सुपर स्टार्स की किस्मत नहीं बदल सकी। बुधवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में गोरखपुर लायंस ने कानपुर सुपर स्टार्स को तीन विकेट से हरा दिया। डकवर्थ लुइस नियम से गोरखपुर को 10 ओवर में 121 का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने आसानी से पूरा कर लिया। यह कानपुर की छठी हार है।
इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टास हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कानपुर की टीम के लिए आदर्श सिंह और प्रियांशु पांडेय ने ठोस शुरुआत करते हुए 6.1 ओवर में 63 रन जोड़े। प्रियांशु 34 रन बनाकर शिवम शर्मा की गेंद पर आउट हुए। तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान समीर रिजवी ने आदर्श के साथ मोर्चा संभाला और स्कोर 143 रन तक ले गए। 48 गेंदों पर 80 रन की इस साझेदारी में आदर्श आक्रामक दिखे, जबकि समीर रिजवी महज 13 रन बनाकर विशाल निषाद का शिकार बने। आदर्श ने 51 गेंदों पर तीन चौके और नौ छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। कानपुर का स्कोर दो विकेट पर 150 था, इसी बीच बारिश शुरू हो गई। करीब 93 मिनट का खेल बाधित हुआ। गोरखपुर को जीत के साथ 10 ओवर में 121 रन का लक्ष्य मिला। बल्लेबाजी करने उतरे गोरखपुर के आर्यन चौधरी 14 रन पर आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 32 रन था। गोरखपुर के विकेट तो नियमित अंतराल पर गिरते गए, लेकिन बल्लेबाजों ने रन गति को बनाए रखी। सिर्फ दो गेंद शेष रहते सात विकेट पर 124 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। सलामी बल्लेबाज अभय प्रताप सिंह ने 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 33 रन की तेज पारी खेली, जबकि निचले क्रम पर निशांत कुशवाहा ने महज 10 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 25 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अजय कुमार और सत्यम साहू ने दो-दो विकेट लिए।
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इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टास हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कानपुर की टीम के लिए आदर्श सिंह और प्रियांशु पांडेय ने ठोस शुरुआत करते हुए 6.1 ओवर में 63 रन जोड़े। प्रियांशु 34 रन बनाकर शिवम शर्मा की गेंद पर आउट हुए। तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान समीर रिजवी ने आदर्श के साथ मोर्चा संभाला और स्कोर 143 रन तक ले गए। 48 गेंदों पर 80 रन की इस साझेदारी में आदर्श आक्रामक दिखे, जबकि समीर रिजवी महज 13 रन बनाकर विशाल निषाद का शिकार बने। आदर्श ने 51 गेंदों पर तीन चौके और नौ छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। कानपुर का स्कोर दो विकेट पर 150 था, इसी बीच बारिश शुरू हो गई। करीब 93 मिनट का खेल बाधित हुआ। गोरखपुर को जीत के साथ 10 ओवर में 121 रन का लक्ष्य मिला। बल्लेबाजी करने उतरे गोरखपुर के आर्यन चौधरी 14 रन पर आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 32 रन था। गोरखपुर के विकेट तो नियमित अंतराल पर गिरते गए, लेकिन बल्लेबाजों ने रन गति को बनाए रखी। सिर्फ दो गेंद शेष रहते सात विकेट पर 124 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। सलामी बल्लेबाज अभय प्रताप सिंह ने 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 33 रन की तेज पारी खेली, जबकि निचले क्रम पर निशांत कुशवाहा ने महज 10 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 25 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अजय कुमार और सत्यम साहू ने दो-दो विकेट लिए।
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