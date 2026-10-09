कानपुर: आलम मार्केट में ई-ऑटो से स्टंट पड़ा भारी, बेकाबू होकर दुकान में घुसा वाहन, हो सकता था बड़ा हादसा

कानपुर में अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट में स्टंटबाजी का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक ई-ऑटो चालक बीच बाजार वाहन से खतरनाक स्टंट कर रहा था। इसी दौरान रफ्तार तेज होने से ई-ऑटो अचानक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दुकान में सीधे जा घुसा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विज्ञापन



हालांकि, अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आलम मार्केट में रोजाना की तरह लोगों और ग्राहकों की भारी चहल-पहल थी। इसी बीच ई-ऑटो चालक कलाबाजियां दिखाते हुए वाहन दौड़ाने लगा। अचानक नियंत्रण खोने पर ऑटो तेज रफ्तार में दुकान के शटर और काउंटर को तोड़ते हुए अंदर घुस गया।