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कानपुर: आलम मार्केट में ई-ऑटो से स्टंट पड़ा भारी, बेकाबू होकर दुकान में घुसा वाहन, हो सकता था बड़ा हादसा

Fri, 09 Oct 2026 11:21 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 AM IST
सार

Kanpur News: अनवरगंज थाना क्षेत्र की आलम मार्केट में ईवी ऑटो से स्टंट करने के चक्कर में वाहन बेकाबू हो गया और सीधे दुकान में जा घुसा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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Kanpur Stunt on an e auto in Alam Market goes wrong vehicle loses control and crashes into a shop
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट में स्टंटबाजी का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक ई-ऑटो चालक बीच बाजार वाहन से खतरनाक स्टंट कर रहा था। इसी दौरान रफ्तार तेज होने से ई-ऑटो अचानक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दुकान में सीधे जा घुसा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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हालांकि, अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आलम मार्केट में रोजाना की तरह लोगों और ग्राहकों की भारी चहल-पहल थी। इसी बीच ई-ऑटो चालक कलाबाजियां दिखाते हुए वाहन दौड़ाने लगा। अचानक नियंत्रण खोने पर ऑटो तेज रफ्तार में दुकान के शटर और काउंटर को तोड़ते हुए अंदर घुस गया।

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जांच में जुटी पुलिस
गनीमत यह रही कि कोई ऑटो की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। टक्कर होते ही बाजार में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों का कहना है कि संकरी और व्यस्त मंडियों में इस तरह की स्टंटबाजी आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। मामले में अनवरगंज पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है।

 

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