कानपुर: 50 दिन बाद भी नहीं बन पाईं स्मार्ट आरसी; हजारों वाहन स्वामी परेशान, एआरटीओ बोलीं- दूर करेंगे समस्या

कानपुर में परिवहन विभाग में एक अगस्त से लागू स्मार्ट कार्ड आरसी व्यवस्था 50 दिन बाद भी धरातल पर नहीं उतरी है। पोर्टल पर आवेदन और शुल्क जमा करने वाले जिले के करीब एक हजार वाहन स्वामी स्मार्ट आरसी के इंतजार में हैं। नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों को दी जाने वाली स्मार्ट कार्ड आरसी में इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड होगा।

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इसमें वाहन और स्वामी से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज रहेगी। क्यूआर कोड स्कैन कर वाहन की जानकारी तत्काल सत्यापित की जा सकेगी। कागजी आरसी के फटने, खराब होने की समस्या से वाहन स्वामियों को निजात दिलाने के लिए व्यवस्था, तो ऑनलाइन हो गई लेकिन लोगों के घरों तक आरसी नहीं पहुंच पा रही हैं।