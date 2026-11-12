कानपुर: ट्यूबवेल पर मिला गंभीर घायल अज्ञात व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी बोला- बोतल से खुद पर किया था वार, जांच शुरू

कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पतिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किसान के ट्यूबवेल पर अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया है। व्यक्ति ने खुद पर बोतल से वार कर स्वयं को घायल किया है।

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प्रत्यक्षदर्शी किसान शानू कोमल के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह जब वह अपने खेत और ट्यूबवेल की ओर गए तो वहां एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। किसान ने बताया कि उस व्यक्ति के सिर और हाथ पर पहले से ही चोट के निशान थे। किसान के टोकने पर वह व्यक्ति पहले तो चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हाथ में एक बोतल लेकर दोबारा ट्यूबवेल की तरफ लौट आया।