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कानपुर: ट्यूबवेल पर मिला गंभीर घायल अज्ञात व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी बोला- बोतल से खुद पर किया था वार, जांच शुरू

Thu, 12 Nov 2026 10:57 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 10:57 AM IST
सार

Kanpur News: बिल्हौर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक किसान के ट्यूबवेल पर अज्ञात व्यक्ति गंभीर और लहूलुहान हालत में मिला। प्रत्यक्षदर्शी किसान के अनुसार, पहले से घायल दिख रहे इस व्यक्ति ने दोबारा लौटकर खुद पर बोतल से वार कर लिया।

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Kanpur Severely injured unidentified man found at a tubewell eyewitness claims man struck himself with bottle
ट्यूबवेल पर गंभीर हालत में मिला अज्ञात व्यक्ति - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पतिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किसान के ट्यूबवेल पर अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया है। व्यक्ति ने खुद पर बोतल से वार कर स्वयं को घायल किया है।

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प्रत्यक्षदर्शी किसान शानू कोमल के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह जब वह अपने खेत और ट्यूबवेल की ओर गए तो वहां एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। किसान ने बताया कि उस व्यक्ति के सिर और हाथ पर पहले से ही चोट के निशान थे। किसान के टोकने पर वह व्यक्ति पहले तो चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हाथ में एक बोतल लेकर दोबारा ट्यूबवेल की तरफ लौट आया।

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खुद पर वार कर हुआ लहूलुहान
किसान शानू कोमल जब तक खेत पर उसके पास पहुंचते, उससे पहले ही अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में ली हुई बोतल से खुद पर ही वार कर लिया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। यह खौफनाक मंजर देख किसान के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

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शिनाख्त और जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही बिल्हौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी बिल्हौर भिजवाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल घायल की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों और अन्य माध्यमों से व्यक्ति की शिनाख्त करने और यह पता लगाने में जुटी है कि वह कहां से आया था और उसने खुद को घायल क्यों किया।

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