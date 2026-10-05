फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Scuffle at petrol pump over ₹20 worth of fuel; youth suffers split lip

कानपुर: पेट्रोल के 20 रुपये को लेकर पंप पर मारपीट, युवक का होंठ फटा

Mon, 05 Oct 2026 04:11 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 05 Oct 2026 04:11 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Scuffle at petrol pump over ₹20 worth of fuel; youth suffers split lip
पेट्रोल पंप पर मारपीट - फोटो : अमर उजाला

बिधनू के माधव बाग बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार देर शाम पेट्रोल के 20 रुपये को लेकर युवकों और कर्मचारियों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। बाइक सवार युवकों का आरोप है कि उन्होंने 50 रुपये का पेट्रोल मांगा था, लेकिन कर्मचारी ने 30 रुपये का पेट्रोल डालकर 50 रुपये वापस कर दिए। बाकी 20 रुपये मांगने पर कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें एक युवक के होंठ पर चोट लग गई। दोनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। उधर, पंप मालिक ने युवकों पर लूट के इरादे से आने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन


मगरासा गांव निवासी नीरज पासवान के मुताबिक, उसके चाचा छोटे पासवान के घर के बाहर बंधी दो भैंसें रविवार को गायब हो गई थीं। नीरज साथी गुड्डू के साथ बाइक से उनकी तलाश में निकला था। हाईवे की ओर जाते समय बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। दोनों माधव बाग बाजार स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे।नीरज का आरोप है कि उसने 50 रुपये का पेट्रोल डालने के लिए कर्मचारी को 100 रुपये का नोट दिया।
विज्ञापन


कर्मचारी ने 30 रुपये का पेट्रोल डालकर 50 रुपये लौटा दिए। बाकी 20 रुपये मांगने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कर्मचारियों ने दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें नीरज के होंठ पर चोट आई। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 20 रुपये को लेकर विवाद की बात सामने आई है। नीरज का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, पंप मालिक विनय माधव खन्ना ने युवकों के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि दोनों लूट के इरादे से पंप पर आए थे। उनका कहना है कि लूट से बचाव के दौरान स्टाफ और युवकों के बीच मारपीट हुई। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed