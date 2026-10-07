कानपुर: दूषित जलभराव से परेशान हैं सरस्वती विहार के निवासी, जिलाधिकारी से निजात दिलाने की लगाई गुहार

इंदिरानगर के निकट स्थित सरस्वती विहार के निवासी दूषित जलभराव की समस्या से परेशान हैं। समस्या से आजिज होकर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जलनिकासी की व्यवस्था कराने और जलभराव से स्थायी निजात दिलाने की मांग की। वार्ड-17 के निवासी सचिन सक्सेना, बन्नू मिश्रा आदि ने बताया कि कई वर्षों से पक्का नाला नहीं बनने के कारण बारिश में जलभराव हो जाता है।

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इस बार भी जमा पानी की निकासी नहीं हो सकी है। दूषित पानी से बच्चों के बीमार होने के साथ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक जलभराव के बीच मगरमच्छ और जहरीले सांप भी निकल चुके हैं। सबमर्सिबल का पानी भी दूषित हो गया है। उन्होंने तत्काल जलनिकासी के लिए अधिक क्षमता वाले चार जेटपंप लगवाने और स्थायी समाधान कराने की मांग की। इस दौरान अभिषेक दीक्षित, तृप्ति, सुनील सक्सेना, आयुष तिवारी, शिखा और राजकिशोर आदि मौजूद रहे। इस बार भी जमा पानी की निकासी नहीं हो सकी है। दूषित पानी से बच्चों के बीमार होने के साथ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक जलभराव के बीच मगरमच्छ और जहरीले सांप भी निकल चुके हैं। सबमर्सिबल का पानी भी दूषित हो गया है। उन्होंने तत्काल जलनिकासी के लिए अधिक क्षमता वाले चार जेटपंप लगवाने और स्थायी समाधान कराने की मांग की। इस दौरान अभिषेक दीक्षित, तृप्ति, सुनील सक्सेना, आयुष तिवारी, शिखा और राजकिशोर आदि मौजूद रहे।