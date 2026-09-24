फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Salesman dies of electrocution he had started the job just a day earlier

कानपुर: करंट लगने से सेल्समैन की मौत, एक दिन पहले ही आया था काम करने, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Thu, 24 Sep 2026 12:38 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 24 Sep 2026 12:38 PM IST
सार

Kanpur News: बर्रा-सात स्थित देशी शराब ठेके में गुरुवार सुबह दुकान के अंदर नहाते समय मोटर चालू करते वक्त करंट की चपेट में आने से सेल्समैन की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से बांदा का रहने वाला था और एक दिन पहले ही बर्रा स्थित ठेके पर काम करने आया था।

विज्ञापन
Kanpur Salesman dies of electrocution he had started the job just a day earlier
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा-सात में स्थित देशी शराब ठेके की दुकान के अंदर नहाते समय करंट की चपेट में आने से सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष ठाकुर निवासी बांदा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शराब ठेके के मालिक कृष्णवीर सिंह हैं, जो घाटमपुर के निवासी हैं।

विज्ञापन

मृतक सुभाष ठाकुर इससे पहले विजयनगर स्थित शराब ठेके पर कार्यरत था और कल ही बर्रा-सात वाली दुकान पर काम करने आया था। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सुभाष दुकान के अंदर नहाने गया था। नहाने के लिए उसने सबमर्सिबल मोटर चालू करने के लिए जैसे ही प्लग बोर्ड में लगाया।

विज्ञापन

एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया
उसी दौरान मोटर में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गया। सामने दुकान पर मौजूद दुकानदार ने जब सुभाष को अचानक गिरते देखा तो आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर बिजली की लाइन काटी और तत्काल 108 एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया।

विज्ञापन

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची बर्रा थाने की पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का स्पष्ट कारण पता चलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed