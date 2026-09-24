कानपुर: करंट लगने से सेल्समैन की मौत, एक दिन पहले ही आया था काम करने, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा-सात में स्थित देशी शराब ठेके की दुकान के अंदर नहाते समय करंट की चपेट में आने से सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष ठाकुर निवासी बांदा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शराब ठेके के मालिक कृष्णवीर सिंह हैं, जो घाटमपुर के निवासी हैं।

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मृतक सुभाष ठाकुर इससे पहले विजयनगर स्थित शराब ठेके पर कार्यरत था और कल ही बर्रा-सात वाली दुकान पर काम करने आया था। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सुभाष दुकान के अंदर नहाने गया था। नहाने के लिए उसने सबमर्सिबल मोटर चालू करने के लिए जैसे ही प्लग बोर्ड में लगाया।