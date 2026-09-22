कानपुर आरटीओ: हैवी लाइसेंस का खेल, कागज कोई भी लगाओ, सिस्टम कर रहा ऑटो-अप्रूव, 50 से अधिक फर्जी मामले उजागर

कानपुर में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था अब फर्जीवाड़े का रास्ता आसान करती नजर आ रही है। पोर्टल पर आवेदन के साथ जरूरी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड किए बिना अथवा उनकी जगह सादा या कोई भी कागज लगाने पर भी पोर्टल आवेदन को मंजूरी दे रहा है। ऑटो अप्रूव होते ही आवेदक के घर लाइसेंस भी पहुंच रहे हैं।

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विभाग के अफसर यह पता नहीं कर पा रहे कि जरूरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 5ए लगाया गया कि नहीं। अगस्त से अब तक ऐसे 50 से अधिक नियमविरुद्ध मामले अधिकारियों के सामने आ चुके हैं। परिवहन विभाग ने लोगों को सहूलियत देने के लिए 52 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं। इनमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी शामिल है। नियमानुसार आवेदन के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण संबंधी फॉर्म-5ए अगस्त माह से जरूरी कर दिया गया है।