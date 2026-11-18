कानपुर की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 में चार ब्लाॅक के सचिवों ने 2.39 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन ऑडिट में इसका लेखाजोखा उपलब्ध नहीं करा पाए। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मनोज कुमार ने चारों सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिए हैं। जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 के दौरान कराए गए विकास कार्यों के अभिलेखों की जांच ऑडिट टीम ने की थी।

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इसमें सरसौल, घाटमपुर, बिधनू और ककवन ब्लॉक में तैनात रहे चार सचिवों के अभिलेखों में सबसे ज्यादा कमियां सामने आईं। ऑडिट टीम ने इन सचिवों से संबंधित खर्चों के बिल, वाउचर और अन्य जरूरी अभिलेख मांगे थे। इसके लिए उनको पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन अब तक उनका पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें सरसौल ब्लॉक में तैनात रहे राहुल देव मिश्रा के छह प्रस्तरों में करीब 90.12 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिला।