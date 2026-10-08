कानपुर: खराब मशीन भेज कर 14.23 लाख रुपये हड़पे, रिपोर्ट दर्ज

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स्वरूप नगर निवासी अहमद फरजान ने फरीदाबाद की मेसर्स साहिल ग्राफिक से 11 जून 2021 को 14.23 लाख रुपये में मास्क बनाने वाली मशीन खरीदी थी। आरोप है कि मशीन काम नहीं कर रही थी। फरजान ने सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक ई-मेल और व्हाट्सएप से कंपनी संचालक साहिल खान से शिकायत की। कई बार इंजीनियर आने के बावजूद मशीन चालू नहीं हुई। इस बीच वारंटी का समय भी समाप्त हो गया। इंजीनियर और सेवा के रुपये लेने के बाद भी मशीन ठीक नहीं हुई। फरजान ने कंपनी संचालक को फोन कर मशीन ठीक कराने या रकम वापसी की बात की। आरोप है कि साहिल खान ने रुपये भूलने को कहा और अपहरण व हत्या की धमकी दी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी ने कारोबारी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।