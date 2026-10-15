कानपुर: जीआरपी दरोगा की बेटी से मांगी 10 लाख की रंगदारी, परिवार को दी हत्या की धमकी, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 03:57 PM IST
सार
Kanpur News: कोयलानगर निवासी और झांसी जीआरपी में तैनात दरोगा विनोद कुमार सिंह की बेटी से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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विस्तार
कानपुर में कोयलानगर निवासी विनोद कुमार सिंह झांसी जीआरपी में दरोगा हैं। उनकी बेटी अंजली ने पुलिस को बताया कि बीती 12 अक्तूबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अंकित कुमार नाम के युवक की व्हाट्सएप कॉल व मैसेज आया। युवक ने गालीगलौज करते हुए 10 लाख की रंगदारी मांगी। पिता, मां अनीता व मामा की हत्या की धमकी दी। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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