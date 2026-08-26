कानपुर: ‘झमाझम बारिश के बाद तालाब बनी सड़क’, जलभराव से बढ़ी मुश्किलें, आवागमन भी हुआ प्रभावित, लोग परेशान

कानपुर: ‘झमाझम बारिश के बाद तालाब बनी सड़क’, जलभराव से बढ़ी मुश्किलें, आवागमन भी हुआ प्रभावित, लोग परेशान
Kanpur News: कानपुर में बारिश के बाद देवकी पैलेस चौराहे से रावतपुर गोटिया क्रॉसिंग के बीच भारी जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरने के कारण इस प्रमुख मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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कानपुर में रावतपुर क्षेत्र के देवकी पैलेस चौराहे से लेकर रावतपुर गोटिया क्रॉसिंग के बीच का मुख्य मार्ग बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सड़क पर भारी जलभराव हो जाने के कारण इस व्यस्त मार्ग से निकलने वाले हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण थोड़ा सा पानी गिरते ही पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। गोटिया क्रॉसिंग और देवकी पैलेस के बीच गड्ढे और जलभराव होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है।