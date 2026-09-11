कानपुर: सड़क के गड्ढों में धान रोपकर सपा ने किया विरोध, बोली- बारिश में खुल गई विकास की पोल

लखनऊ-इटावा राजमार्ग से मकनपुर-विषधन होकर गुजरने वाले इस मार्ग की कई वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क जगह-जगह जर्जर हो गई है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग की मरम्मत को लेकर कई बार मांग की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।