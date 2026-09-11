कानपुर: सड़क के गड्ढों में धान रोपकर सपा ने किया विरोध, बोली- बारिश में खुल गई विकास की पोल
Kanpur News: बिल्हौर तहसील क्षेत्र के विषधन कस्बे में बारिश के बाद जर्जर सड़क पर हुए जलभराव को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया।
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लखनऊ-इटावा राजमार्ग से मकनपुर होते हुए विषधन जाने वाले मार्ग की बदहाली के विरोध में सपा की पूर्व बिल्हौर विधानसभा प्रभारी रचना गौतम ने समर्थकों के साथ सड़क के गड्ढों में धान रोपकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
लखनऊ-इटावा राजमार्ग से मकनपुर-विषधन होकर गुजरने वाले इस मार्ग की कई वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क जगह-जगह जर्जर हो गई है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग की मरम्मत को लेकर कई बार मांग की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
गड्ढों में धान रोपकर जताया विरोध
शुक्रवार को रचना गौतम समर्थकों के साथ विषधन कस्बे में पहुंचीं। उन्होंने जर्जर सड़क पर जलभराव वाले गड्ढों में धान रोपकर सड़क की बदहाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
रचना गौतम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कें विकास की तस्वीर दिखाने के बजाय अपनी बदहाली बता रही हैं। उन्होंने सरकार की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए सड़क निर्माण में कमीशनखोरी का आरोप लगाया।
सड़क मरम्मत की मांग
स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में इस मार्ग की स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। ग्रामीण लंबे समय से मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान रचना गौतम ने राम मंदिर के चंदे को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण जनता की नजरों से उतर चुकी है। उनके बयान पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने जर्जर मार्ग की जल्द मरम्मत कराने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की।