कानपुर: पी रोड पर बाल समाज स्कूल के सामने धंसी सड़क, नीचे से गुजर रहा है डॉट नाला, लोग बोले- जल्द हो मरम्मत

कानपुर में पी रोड पर बाल समाज स्कूल के ठीक सामने अचानक सड़क धंस जाने से बड़ा गड्ढा बन गया। इससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थानीय लोगों की नजर इस पर पड़ गई, जिससे कोई अनहोनी टल गई।

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स्थानीय लोगों ने बताया कि पी रोड पर जहां सड़क धंसी है, उसके ठीक नीचे से पुराना डॉट नाला गुजर रहा है। नाले के कमजोर होने या पानी के रिसाव के कारण सड़क का ऊपरी हिस्सा अचानक बैठ गया। सड़क के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा बन जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। यदि कोई तेज रफ्तार वाहन या ई-रिक्शा इसमें गिरता, तो गंभीर हादसा हो सकता था।