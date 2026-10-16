कानपुर: पी रोड पर बाल समाज स्कूल के सामने धंसी सड़क, नीचे से गुजर रहा है डॉट नाला, लोग बोले- जल्द हो मरम्मत
Kanpur News: पी रोड स्थित बाल समाज स्कूल के सामने मुख्य सड़क अचानक धंस गई। सड़क के ठीक नीचे से पुराना डॉट नाला गुजर रहा है, जिसके कारण यह हिस्सा कमजोर होकर बैठ गया। गनीमत रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया।
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कानपुर में पी रोड पर बाल समाज स्कूल के ठीक सामने अचानक सड़क धंस जाने से बड़ा गड्ढा बन गया। इससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थानीय लोगों की नजर इस पर पड़ गई, जिससे कोई अनहोनी टल गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पी रोड पर जहां सड़क धंसी है, उसके ठीक नीचे से पुराना डॉट नाला गुजर रहा है। नाले के कमजोर होने या पानी के रिसाव के कारण सड़क का ऊपरी हिस्सा अचानक बैठ गया। सड़क के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा बन जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। यदि कोई तेज रफ्तार वाहन या ई-रिक्शा इसमें गिरता, तो गंभीर हादसा हो सकता था।
अब निगम से मरम्मत की मांग
गंभीर हादसे की आशंका को भांपते हुए आसपास के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने तुरंत सतर्कता बरती। लोगों ने खुद ही पहल करते हुए धंसे हुए गड्ढे के बीच में डंडा और अन्य सांकेतिक चीजें लगा दीं, ताकि दूर से ही आने-जाने वालों को गड्ढे की जानकारी हो सके और वे संभलकर निकल सकें। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और जलकल विभाग से पमांग की है कि तत्काल मरम्मत का काम शुरू किया जाए।