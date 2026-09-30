कानपुर: अवैध नियुक्ति और रिश्वत का मामला, डीजीपी तक पहुंचा मामला, ऑपरेटर ने दी लिखित शिकायत, सौंपे साक्ष्य

कानपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में कथित अवैध नियुक्तियों और नियुक्ति के नाम पर धनराशि मांगने के आरोपों का मामला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय तक पहुंच गया है। मंगलवार को कॉलेज के स्ववित्तपोषित कंप्यूटर ऑपरेटर शशांक शुक्ला ने डीजीपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत के साथ मोबाइल रिकॉर्डिंग समेत उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए।

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उन्होंने निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। शशांक शुक्ला का आरोप है कि स्थायी नियुक्ति के लिए उनसे धनराशि ली गई। बाद में कथित तौर पर और रकम की मांग की गई। उन्होंने इस संबंध में हुई बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी अधिकारियों को सौंपी है। शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है, जिससे उसकी प्रामाणिकता और बातचीत की तकनीकी पुष्टि हो सके।