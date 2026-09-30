कानपुर: अवैध नियुक्ति और रिश्वत का मामला, डीजीपी तक पहुंचा मामला, ऑपरेटर ने दी लिखित शिकायत, सौंपे साक्ष्य
Kanpur News: ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में कथित अवैध नियुक्तियों और स्थायी नौकरी के नाम पर पैसों की उगाही का मामला अब उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुंच गया है। कॉलेज के स्ववित्तपोषित कंप्यूटर ऑपरेटर शशांक शुक्ला ने लखनऊ स्थित डीजीपी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य सौंपे हैं।
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कानपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में कथित अवैध नियुक्तियों और नियुक्ति के नाम पर धनराशि मांगने के आरोपों का मामला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय तक पहुंच गया है। मंगलवार को कॉलेज के स्ववित्तपोषित कंप्यूटर ऑपरेटर शशांक शुक्ला ने डीजीपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत के साथ मोबाइल रिकॉर्डिंग समेत उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए।
उन्होंने निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। शशांक शुक्ला का आरोप है कि स्थायी नियुक्ति के लिए उनसे धनराशि ली गई। बाद में कथित तौर पर और रकम की मांग की गई। उन्होंने इस संबंध में हुई बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी अधिकारियों को सौंपी है। शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है, जिससे उसकी प्रामाणिकता और बातचीत की तकनीकी पुष्टि हो सके।
नियमों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया
शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत की ओर से कानपुर कमिश्नरी के डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कुछ नियुक्तियों में नाते-रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया। प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से जगह-जगह जाकर मनगढ़ंत तरीके से शिकायत कर रहे हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।