कानपुर हादसा: नसीरापुर गांव में बारिश का कहर, एक साथ ढहे 18 मकान, गृहस्थी मलबे में दबी, कोई जनहानि नहीं

कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते बिल्हौर तहसील क्षेत्र के नसीरापुर गांव में 18 मकान गिर गए। मकान गिरने से ग्रामीणों की गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। हालांकि, किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीणों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है।

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ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के चलते जनजीवन दुश्वार हो गया है। कई मकान गिरने से लोगों का घरेलू सामान भी मलबे में दब गया। ग्रामीणों का कहना है कि घर में रहने तक की जगह नहीं बची है। मेहनत से जुटाई गई पूरी गृहस्थी मकानों के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई।