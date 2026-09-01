कानपुर: वार्ड-91 में विकास कार्यों पर उठे सवाल, तीन साल में एक फर्म को मिले 70 लाख के टेंडर, ये भी फर्जीवाड़ा

कानपुर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में हैं। नगर निगम की निविदाओं में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच वार्ड-91 हरिहरनाथ शास्त्रीनगर में तीन साल में हुए विकास कार्यों के संबंध में सोमवार को नगर आयुक्त से शिकायत की गई। कहा गया कि वार्ड-91 में तीन साल में हुए विकास कार्य सिर्फ एक ही फर्म को दिए गए।

विज्ञापन



इस संबंध में 10 माह पहले नगर निगम से जनसूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी गई तो उसका जवाब भी नहीं मिला। संतुष्टि फाउंडेशन के संरक्षक और पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्र के अनुसार, नगर निगम में ई-टेंडर की व्यवस्था है। इसके बावजूद वार्ड-91 में तीन साल में हुए लगभग 70 लाख रुपये के विकास कार्य एक ही फर्म को दिए गए। वह फर्म भी वार्ड-91 के पार्षद विनोद गुप्ता के घर में ही चल रही है।