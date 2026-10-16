कानपुर: विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी शुरू, 50 जोन और 332 सेक्टरों में बांटा, 382 मजिस्ट्रेटों की तैनात

जिले में 1,423 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 3,770 मतदान स्थल

जिले में कुल 1,423 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 3,770 मतदान स्थल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार तैनाती में बिल्हौर में छह जोन और 42 सेक्टर हैं। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में ही सर्वाधिक 480 मतदान स्थल हैं। वहीं, बिठूर में पांच जोन और 37 सेक्टर, कल्याणपुर में चार जोन और 32 सेक्टर तथा गोविंदनगर में सात जोन और 31 सेक्टर बनाए गए हैं। सीसामऊ में तीन जोन और 24 सेक्टर निर्धारित हैं। यहां सबसे कम 275 मतदान स्थत हैं। इसी तरह आर्य नगर में छह जोन और 30 सेक्टर, किदवईनगर में तीन जोन और 30 सेक्टर, कानपुर कैंट में छह जोन और 34 सेक्टर, महाराजपुर में पांच जोन और 38 सेक्टर तथा घाटमपुर में पांच जोन और 34 सेक्टर बनाए गए हैं।