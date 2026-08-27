कानपुर: रक्षाबंधन पर चलेगी प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल, यात्रियों को सहूलियत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 27 Aug 2026 07:52 PM IST
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रक्षाबंधन पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज और शकूरबस्ती के बीच एक-एक फेरे की स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल 29 अगस्त को रात आठ बजे प्रयागराज से चलेगी। कानपुर में रात 10:20 बजे पहुंचगी। वापसी में यह ट्रेन 30 अगस्त को शाम 6:45 बजे कानपुर पहुंचेगी। ट्रेन में नौ स्लीपर, दो एसी तृतीय, छह सामान्य श्रेणी और दो एसएलआर समेत 19 कोच होंगे।
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