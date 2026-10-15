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कानपुर: पुरवामीर कंपोजिट स्कूल की बदहाली, जमीन पर बैठने को मजबूर 246 छात्र, पेयजल और डेस्क की सुविधा भी नहीं

Thu, 15 Oct 2026 02:40 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 02:40 PM IST
सार

Kanpur News: सरसौल विकासखंड में सरकारी दावों के विपरीत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का जर्जर ढांचा उजागर हुआ है। ग्राम पुरवामीर स्थित कंपोजिट विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक पंजीकृत सभी 246 बच्चे जमीन पर टाट-पट्टी में बैठने को मजबूर पाए गए। स्कूल में फर्नीचर के नाम पर केवल शिक्षकों की कुर्सियां उपलब्ध हैं।

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Kanpur Poor state of Purvamir Composite School 246 students forced to sit on the floor
पुरवामीर स्थित कंपोजिट विद्यालय - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नरवल तहसील के कई विद्यालयों में बच्चों के बैठने तक के लिए फर्नीचर नहीं है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में बच्चे हाईवे पर पानी के लिए भटकते नजर आते हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या लगातार घट रही है।

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अमर उजाला की पड़ताल में विकासखंड सरसौल के ग्राम पुरवामीर स्थित कंपोजिट विद्यालय की स्थिति बेहद खराब मिली। कक्षा एक से आठ तक के सभी 246 बच्चे जमीन पर बैठे मिले। विद्यालय में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ अध्यापकों के लिए कुर्सियां हैं, बच्चों के लिए एक भी डेस्क-बेंच नहीं है।

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हाईवे किनारे पानी की तलाश में भागते हैं बच्चे
पानी की व्यवस्था न होने से छोटे-छोटे बच्चे दिनभर हाईवे किनारे पानी की तलाश में भागते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पानी पीने गया बच्चा सड़क पर वाहन की चपेट में आकर घायल भी हो चुका है। अव्यवस्थाओं के चलते अभिभावक अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं।

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