कानपुर: नगर निगम के अवैध टैक्स पर अब पुलिस भी सख्त, शिकायतों की जांच शुरू, जुटाए जा रहे हैं ऑडियो-वीडियो
नगर निगम में कथित अवैध टैक्स वसूली और जबरन ठेकेदारी को लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के अनुसार, मिली शिकायतों के आधार पर ऑडियो-वीडियो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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कानपुर नगर निगम में चल रहे अवैध टैक्स और जबरन वसूली के मामलों पर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के अनुसार, मिली शिकायतों के आधार पर ऑडियो-वीडियो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच में आरोप सही पाए जाने पर आने वाले दिनों में संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
कानपुर नगर निगम के अवैध टैक्स पर मुख्यमंत्री की सख्ती देख पुलिस ने भी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। पुलिस ने जबरन टैक्स वसूली, ठेकेदारी और जमीनों पर कब्जे के मामलों में आ रहीं शिकायतों को गंभीरता से लेना किया है। आने वाले चार-पांच दिनों में शहर के कुछ थानों में अवैध टैक्स से संबंधित प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती हैं। फिलहाल, पुलिस शिकायतों की जांच में जुटी है।
बता दें कि शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में चल रहे अवैध टैक्स और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से पूछा था। इसके अलावा जबरन टैक्स कैसे वसूला जा रहा है और आखिर किसके आदेश पर जबरिया ठेकेदारी कराई जा रही है। यह कब से और क्यों चल रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाकर रिपोर्ट शासन को भेजने के आदेश दिए। इसके बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई।
ठेकेदारों के खिलाफ आई थीं शिकायतें
पूर्व में आई शिकायतों और अवैध टैक्स से संबंधित ऑडियो और वीडियो एकत्र किए जा रहे हैं। जिन-जिन क्षेत्रों से ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें आई थीं, उन्हें भी देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस अवैध टैक्स के मामले में चुप्पी साधे थी, लेकिन अब जब सीएम से कार्रवाई के आदेश मिले हैं, तो अवैध टैक्स को लेकर की गई शिकायतों को एकत्र किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया जाएगा। नगर निगम के अवैध टैक्स को लेकर कुछ शिकायतें पुलिस को मिली हैं। उनकी जांच कराई जा रही है। शिकायतें सही निकलीं तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। -रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर