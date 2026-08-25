कानपुर: नगर निगम के अवैध टैक्स पर अब पुलिस भी सख्त, शिकायतों की जांच शुरू, जुटाए जा रहे हैं ऑडियो-वीडियो

बता दें कि शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर में चल रहे अवैध टैक्स और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से पूछा था। इसके अलावा जबरन टैक्स कैसे वसूला जा रहा है और आखिर किसके आदेश पर जबरिया ठेकेदारी कराई जा रही है। यह कब से और क्यों चल रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाकर रिपोर्ट शासन को भेजने के आदेश दिए। इसके बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई।