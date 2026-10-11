कानपुर: पिकअप ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर 500 मीटर तक घसीटा, बाल-बाल बचा युवक, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में तेज रफ्तार शनिवार की रात स्कूटी सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 500 मीटर तक घसीटता ले गया। गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया, लेकिन स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पिकअप के खिलाफ तहरीर दी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस पिकअप की तलाश कर रही है।

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कस्बे के जवाहर नगर पश्चिमी निवासी शुभम ने बताया कि वह हमीरपुर में नौकरी करता है। शनिवार देर शाम वह वापस घर लौट रहा था। तभी कस्बे के मूसानगर रोड पर स्थित नगर पालिका मार्केट पर वह घर का कुछ सामान लेने के लिए रुका था। इसके बाद वह स्कूटी लेकर घर जा रहा था।