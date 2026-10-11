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कानपुर: पिकअप ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर 500 मीटर तक घसीटा, बाल-बाल बचा युवक, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 03:08 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर कस्बे में तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी और उसे करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गई। गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया, हालांकि उसकी स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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Kanpur Pickup truck hits scooter rider drags him for 500 meters youth has a narrow escape police investigating
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में तेज रफ्तार शनिवार की रात स्कूटी सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 500 मीटर तक घसीटता ले गया। गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया, लेकिन स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पिकअप के खिलाफ तहरीर दी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस पिकअप की तलाश कर रही है।

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कस्बे के जवाहर नगर पश्चिमी निवासी शुभम ने बताया कि वह हमीरपुर में नौकरी करता है। शनिवार देर शाम वह वापस घर लौट रहा था। तभी कस्बे के मूसानगर रोड पर स्थित नगर पालिका मार्केट पर वह घर का कुछ सामान लेने के लिए रुका था। इसके बाद वह स्कूटी लेकर घर जा रहा था।

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पिकअप चालक गाड़ी समेत मौके से फरार
तभी मूसानगर की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार पिकअप के बोनट में फंस गया। वह शोर मचाता रहा, लेकिन पिकअप चालक उसे 500 मीटर दूर तक घसीटता ले गया। इस दौरान स्कूटी पिकअप से छूट गई। लोगो ने शोर मचाया, लेकिन तब तक पिकअप चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया।

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बाल-बाल बच गया युवक
घटना में स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, युवक बाल-बाल बच गया। युवक ने देर रात थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिकअप की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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