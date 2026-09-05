कानपुर हादसा: अनियंत्रित कार पानी से भरी खंती में घुसी, शीशा तोड़कर बचाई तीन की जान, अस्पताल में भर्ती

शुक्लागंज में कोतवाली गंगाघाट के गंगा बैराज पुलिस चौकी के ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर एक के पास कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी एक खंती में जा घुसी। कार में तीन युवक सवार थे, जिन्हें किसी तरह से पुलिस ने लोगों की मदद से शीशा तोड़कर बाहर निकाला।

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तीनों को आंशिक चोटें आईं। लखनऊ के गोमतीनगर निवासी मनीष (38), अमन (30), दीनानाथ (35) एक कार से कानपुर से लखनऊ अपने घर जा रहे थे। गुरुवार देर रात करीब 12 बजे उनकी कार गंगा बैराज के ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर एक के पास पहुंची।