कानपुर हादसा: अनियंत्रित कार पानी से भरी खंती में घुसी, शीशा तोड़कर बचाई तीन की जान, अस्पताल में भर्ती
Kanpur News: गंगा बैराज पर ट्रांस गंगा सिटी गेट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरी गहरी खंती में जा गिरी। देर रात हुए इस हादसे में कार सवार लखनऊ निवासी तीन युवक फंस गए, जिन्हें पुलिस ने शीशा तोड़कर सकुशल बाहर निकाला।
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शुक्लागंज में कोतवाली गंगाघाट के गंगा बैराज पुलिस चौकी के ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर एक के पास कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी एक खंती में जा घुसी। कार में तीन युवक सवार थे, जिन्हें किसी तरह से पुलिस ने लोगों की मदद से शीशा तोड़कर बाहर निकाला।
तीनों को आंशिक चोटें आईं। लखनऊ के गोमतीनगर निवासी मनीष (38), अमन (30), दीनानाथ (35) एक कार से कानपुर से लखनऊ अपने घर जा रहे थे। गुरुवार देर रात करीब 12 बजे उनकी कार गंगा बैराज के ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर एक के पास पहुंची।
क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला
तभी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी पानी से भरी खंती में जा गिरी। जोर की आवाज सुनकर आस-पास रहने वाले पहुंच गए जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शीशा तोड़कर किसी तरह से तीनों को निकाल कर पास के अस्पताल भेजा, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।