फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Opposition to MDR charges on UPI traders stage massive protest at Collectorate submit memorandum to PM

कानपुर: यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का विरोध, व्यापारियों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन, पीएम को भेजा ज्ञापन

Thu, 08 Oct 2026 02:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 02:00 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर उद्योग व्यापार मंडल (कंछल गुट) के नेतृत्व में व्यापारियों ने यूपीआई पर 15 अक्टूबर 2026 से लागू हो रहे एमडीआर शुल्क के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही, एडीएम सिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर इस शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

विज्ञापन
Kanpur Opposition to MDR charges on UPI traders stage massive protest at Collectorate submit memorandum to PM
एमडीआर शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में यूपीआई पर आगामी 15 अक्टूबर 2026 से लागू किए जा रहे एमडीआर शुल्क के विरोध में गुरुवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल (कंछल गुट) के नगर अध्यक्ष मोहम्मद कलीम के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की।

विज्ञापन

प्रदर्शन के उपरांत व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नगर अध्यक्ष मोहम्मद कलीम ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के बाद अब उस पर अतिरिक्त एमडीआर शुल्क लगाना छोटे और मध्यम व्यापारियों के कारोबार पर सीधा कुठाराघात है।

विज्ञापन
Trending Videos





वापस न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
पहले से ही आर्थिक मंदी और विविध चुनौतियों से जूझ रहे व्यापारी वर्ग के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ सहना संभव नहीं होगा। व्यापारी नेताओं ने शासन और प्रशासन से जनहित व व्यापार हित में इस फैसले को तत्काल निरस्त करने की पुरजोर अपील की। युवा अध्यक्ष आयुष द्विवेदी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस निर्णय पर पुनर्विचार कर शुल्क वापस नहीं लिया गया, तो व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed