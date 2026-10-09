कानपुर: यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का विरोध, सरसैय्या घाट पर व्यापारियों ने किया प्रतीकात्मक तर्पण, कही ये बात

कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क के विरोध में प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। सरसैय्या घाट पर व्यापारियों ने यूपीआई मशीनों का त्याग कर प्रतीकात्मक तर्पण किया और क्यूआर कोड की फोटो कॉपी गंगा में बहाई।

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प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि एमडीआर शुल्क से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। अपंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार से शुल्क व्यवस्था वापस लेने की मांग की।